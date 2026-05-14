La Sele
Cambia la fecha del partido de La Sele ante Colombia
El amistoso se jugará en el Nemesio Camacho ‘El Campín’, en Bogotá.
El juego de la Selección Nacional ante Colombia cambia de fecha, tal y como lo comunicó la Federación Costarricense de Fútbol.
El cotejo pasará del viernes 29 de mayo al lunes 1.° de junio.
“El encuentro se mantendrá en el mismo escenario y horario: el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, en Bogotá, Colombia, a las 5:00 p. m. hora de Costa Rica (6:00 p. m. hora local)”, señalaron desde la Fedefútbol.
Desde el ente federativo indicaron que el cambio se realiza a pedido de la Federación Colombiana de Fútbol.
“La FCRF se ajustará a la solicitud con el fin de cumplir y realizar este importante amistoso”, añadieron.
Cabe recordar que el combinado patrio también se medirá con Inglaterra el 10 de junio.