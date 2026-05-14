Cambia la fecha del partido de La Sele ante Colombia

El juego de la Selección Nacional ante Colombia cambia de fecha, tal y como lo comunicó la Federación Costarricense de Fútbol.

El cotejo pasará del viernes 29 de mayo al lunes 1.° de junio.

“El encuentro se mantendrá en el mismo escenario y horario: el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, en Bogotá, Colombia, a las 5:00 p. m. hora de Costa Rica (6:00 p. m. hora local)”, señalaron desde la Fedefútbol.

Desde el ente federativo indicaron que el cambio se realiza a pedido de la Federación Colombiana de Fútbol.

“La FCRF se ajustará a la solicitud con el fin de cumplir y realizar este importante amistoso”, añadieron.

Cabe recordar que el combinado patrio también se medirá con Inglaterra el 10 de junio.