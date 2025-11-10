Caleb Jephté Pierre, periodista de Haití: "Todos quieren que el entrenador se vaya"

El crucial partido de este jueves a las 8 p. m. entre Haití y Costa Rica comienza a calentar. De este compromiso, que será en Curazao, depende las aspiraciones ticas de obtener un boleto directo al Mundial 2026.

Para conocer más a fondo a la Selección de Haití y a su entrenador Sébastien Migné, en Teletica.com conversamos con el periodista Caleb Jephté Pierre.

Caleb es un periodista deportivo haitiano que cubre el fútbol en el Caribe y a nivel internacional.



Ha informado sobre importantes torneos como la Copa Mundial de la FIFA, la Copa América y la Copa Oro de la Concacaf, y ha seguido de cerca a las selecciones nacionales de Haití durante más de diez años.

—Haití sigue con muchas posibilidades de clasificar al próximo Mundial, incluso a través del repechaje. ¿Cómo evalua el desempeño general del equipo hasta ahora?

El rendimiento ha sido deficiente, y al compararnos con los demás equipos, es evidente que podríamos mejorar. Sin embargo, el contexto es crucial: influye mucho en el desempeño del equipo en estos partidos. Somos el único equipo que no ha jugado en su estadio durante todas las eliminatorias, y eso tiene un gran impacto.



—El empate 3-3 entre Costa Rica y Haití dejó a muchos aficionados costarricenses frustrados. Desde su perspectiva, ¿Cómo evalúa ese partido y el desempeño de los seleccionados haitianos?



Diría que, de hecho, jugamos bien, especialmente al remontar un 0-2 para ponernos 3-2 arriba. Costa Rica es un gran equipo, y cuando juegan en casa, su afición crea un ambiente increíble que motiva mucho a los jugadores.

Nos frustró no haber podido evitar el tercer gol, pero a la vez, nos sentimos satisfechos porque empezamos el partido muy mal. En general, fue un gran partido, sobre todo porque Nazon estuvo imparable.



—El equipo que jugó en setiembre y octubre podría no ser el mismo que veremos en noviembre. ¿De qué manera ha evolucionado Haití desde la última fecha FIFA y cómo afronta el próximo partido contra Costa Rica?



No creo que haya evolucionado mucho. Han cambiado muchas cosas desde octubre. El entrenador ya no es el indicado; todos quieren que se vaya. Muchos jugadores no están en buena forma y esperábamos caras nuevas, pero no vendrán porque el ambiente en el equipo no es el mejor en este momento. Aun así, tenemos un grupo talentoso con la voluntad de lograr algo histórico. Lucharán hasta el final.

—El anuncio de la convocatoria de Haití generó mucha discusión. ¿Qué destaca de esta lista? ¿Qué jugadores cree que fortalecen al equipo?



El equipo es prácticamente el mismo, con solo algunos cambios. Pero, como haitiano, me enorgullece la calidad de este equipo. El regreso de nuestro segundo portero, Alexandre Pierre, es una gran noticia.

Ade, Bellegarde, Casimir, Pierrot y los demás cumplirán con su trabajo. Creo que, como equipo, todos tendrán un papel importante que desempeñar.



—Por otro lado, ¿hubo alguna sorpresa o decepción en la lista de convocados? ¿Hay jugadores que cree que fueron pasados ​​por alto o convocatorias que te resultan difíciles de justificar?



Sí, me sorprende no ver a Fafa Picault en la lista. Tuvo algunos problemas con el entrenador el mes pasado, y este decidió no convocarlo. Desafortunadamente, Paugain, Fortune y Duverne también se perderán la convocatoria por lesiones. Las sorpresas para mí son Attys y Lambese.



—La Federación Haitiana de Fútbol se ha centrado desde hace tiempo en atraer jugadores con doble nacionalidad. ¿Esperaba ver alguna cara nueva en esta etapa decisiva de la eliminatoria?



También esperaba ver caras nuevas como Isidor u Odsonne Édouard, pero ellos prefieren esperar, sobre todo porque la clasificación directa de Haití para el Mundial no está garantizada. Es comprensible, porque les va bien en sus clubes y no quieren arriesgarse a perder sus puestos uniéndose a un nuevo entorno donde el grupo ya se ha formado desde el año pasado.



—En los medios haitianos se han visto críticas hacia el entrenador Sébastien Migné. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales problemas relacionados con su gestión o táctica?



Están pasando muchas cosas. Para empezar, no creo que el entrenador entienda del todo el fútbol de la Concacaf. Desde su llegada, han entrado buenos jugadores, pero el equipo no ha mostrado ningún progreso real. Mira los partidos contra Curazao, en la Copa Oro y el último contra Honduras… Tomó varias malas decisiones que nos costaron muy caro. Todos están cansados ​​de la situación y solo quieren que se vaya.



—Finalmente, de cara a esta fecha FIFA, ¿Cuánta confianza tiene en que Haití pueda conseguir victorias contra Costa Rica y Nicaragua?



Aún tengo la esperanza de que el equipo pueda rendir bien en los próximos partidos. Tengo confianza, aunque sé que será muy difícil. No jugamos en Puerto Príncipe y no esperamos mucha afición en las gradas. Pero una cosa es segura: los jugadores lucharán y merecen reconocimiento por ello. Harán todo lo posible para que Haití se clasifique para el Mundial.

