Bryan Oviedo espera recuperar su puesto en La Sele tras dos años de ausencia

Tras dos años lejos de la Selección Nacional el lateral Bryan Oviedo regresa a vestir la roja, con la intención de ganarse un puesto en la titular de Rónald González.



Para el del Copenhague de Dinamarca este año es clave par él y para el combinado nacional, que busca un pase a Catar 2022.

A continuación, una entrevista de la Fedefútbol con el jugador, de cara al encuentro de este fin de semana contra Bosnia.

¿Cómo se siente Bryan Oviedo en su regreso a la Selección?

Estoy con mucha felicidad de regresar a La Sele, es bonito regresar después de dos años de no poder estar con el equipo. Me hacía mucha falta el compartir con compañeros y es algo que me motiva e ilusiona porque estamos muy cerca de iniciar con la eliminatoria

¿Cómo llega Oviedo a esta convocatoria?

Creo que los últimos tres meses he trabajado muy bien, me encuentro bien físicamente y eso me motiva. Creo que si tengo la oportunidad de jugar en estos dos partidos voy a tratar de dar lo mejor de mí para disfrutarlos y aprovechar el máximo posible.

¿Cuánto aportan estos fogueos a La Sele?

Los dos partidos son de muy alto nivel, tanto Bosnia como México son dos rivales muy difíciles, tienen grandes jugadores, nos van a servir muchísimo estos amistosos para lo que viene, para poder ver un poco lo que está pasando a nivel internacional en este momento.

Vamos a enfrentar a un rival directo como lo es México y será un bonito parámetro para ir preparando lo que es la eliminatoria.





¿Cómo ve la competencia interna en La Sele?

Ha sido un año muy complicado, donde no hemos tenido muchos fogueos y eso ha sido difícil también para “el profe”, pero los que hoy estamos tenemos que aprovechar la oportunidad y rendir al máximo. El tiempo que juguemos tenemos que dar lo mejor de nosotros porque es una preparación para lo que viene, debemos ir viendo todos los detalles para la eliminatoria.

¿Cómo ve el panorama de la Sele para la eliminatoria?

Como se dijo ahora en la charla: En este 2021 nos jugamos la clasificación al Mundial y tenemos que estar muy concentrados, aunque regresemos a los equipos debemos seguir pensando en la Selección y seguir preparándonos bien porque es importante para nosotros y para Costa Rica el clasificar a una Copa del Mundo.

La eliminatoria no va a ser fácil porque todas las selecciones tienen el mismo objetivo y ahora hay grandes rivales, pero nosotros debemos aprovechar estos momento para ir preparándonos lo mejor posible para los juegos de y después las fechas FIFA.

¿Cuál mensaje le puede dar a la afición costarricense?

Los jugadores comprendemos que la afición quiere que siempre ganemos y que demos lo mejor en cada partido, pero no podemos olvidar que todos somos uno y que debemos estar unidos de principio a fin.

Si clasificamos al mundial y nos va bien es algo muy bueno para todo el país, por lo que debemos tratar de estar siempre unidos, especialmente cuando jugamos en casa porque ese apoyo es el que nos ha ayudado para clasificar a los dos mundiales anteriores (2014 y 2018) y ahora más que nunca los necesitamos para poder seguir adelante y clasificar a Catar.