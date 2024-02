Andrés Carevic responde al comentario del técnico de La Sele sobre Joel Campbell

"Nosotros siempre respetamos las opiniones, estamos para apoyar a la selección, yo lo respeto y no tengo nada que contestar si no seguir trabajando duro, seguir preparando bien a los ticos de la selección y los de otros países, lo que nos queda es trabajar y entregar a los mejores jugadores para apoyar a la Selección", respondió Carevic.

El estratega nacional indicó que no había notado a Joel Campbell con su alegría de siempre.



“Lo primero que le expresé al llegar fue: "¿Por qué no me estás mostrando esos dientes blancos? ¿Qué te pasa? Estás triste, estás gris. Has perdido la alegría”, esto le dijo el técnico de La Sele, Gustavo Alfaro a Joel Campbell al inicio de este microciclo de trabajo de cara al fogueo ante El Salvador.



Y agregó: “Vamos a buscar en este tiempo que nos falta la mejor versión de Joel”, dijo el técnico y le dijo lo siguiente: “Tu voz es esencial porque tenés recorrido, jugaste en mundiales, tenés jerarquía”.