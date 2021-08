Alonso Martínez y Elías Aguilar ausentes de La Sele por decisión técnica, según Suárez

La lista de la Selección Nacional para el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022 encendió la polémica por el llamado de algunos y la ausencia de otros que tal vez eran muy esperados.

El técnico Luis Fernando Suárez dio a conocer la lista de 28 futbolistas para afrontar los partidos ante Panamá como visitantes y ante México y Jamaica en casa.

Suárez decidió prescindir de jugadores como Alonso Martínez de Alajuelense y quien recién fue fichado por el City Group que lo enviará al Lommel SK de Bélgica.

También no convocó a Elías Aguilar, quien tiene una buena temporada en el Incheon de Corea del Sur.

Consultado sobre estos futbolistas, Suárez explicó que para ambos aplica una “decisión técnica”.

Otros que están en la misma situación fueron los futbolistas de la MLS, Allan Cruz y Luis Diaz.

“Me costó hacer la lista porque hay muchos jugadores. Pero esto no es como comienza sino como termina. Al final si clasificamos quiero hacer una lista de todos los que estuvieron y lo que aportaron”, explicó en conferencia de prensa.

Al que sí defendió fue a Johan Venegas, quien se encuentra lesionado y no está en la lista al igual que el lateral Cristian Gamboa.

“En el caso de Gamboa y de Venegas lo lamenté mucho. Me parece que Venegas ha evolucionado mucho. Hablé con el médico de la selección para que se ponga de acuerdo con el equipo y esté lo antes posible. Si se recupera antes de que termine la fecha FIFA lo convoco”, indicó Suárez.

Por su parte, Jonathan Moya no estará para el partido ante Panamá debido a que debe esperar unos días antes de viajar a Costa Rica desde Corea del Sur pues se pondrá su segunda vacuna contra el COVID-19 en los próximos días.

Respaldo a la juventud.

Dentro de la lista de 28 jugadores destaca el nombre de Jewison Bennette del Herediano, futbolista al que ha alabado mucho, así como el del joven delantero Kenneth Vargas del Municipal Grecia.

“No me da miedo enfrentar la eliminatoria con gente joven. No hay jugadores viejos o jóvenes, los hay buenos y malos.

“Cada vez que llamo a alguien es porque de verdad me gusta su fútbol. En el caso de Kenneth es un chico interesante y que juega por los costados y te juega bien, hay gente interesante”, añadió.

Finalmente, también destacó el trabajo de sus hombres de experiencia para afrontar el arranque de la eliminatoria.

“Espero que entiendan que la conformación es de equipo y eso vale mucho. Son gente que te puede rendir y dar, no solo a nivel de partidos, ni concentración. Un equipo de fútbol no es solo 11 talentos, sino personas que buscan conseguir un objetivo. Hay un montón de cosas que no son futbolísticas más allá de lo que se genera dentro del terreno de juego, es sinergia en el grupo de ahí que jugadores de experiencia serán importantes”.

La Selección Nacional comenzará a trabajar desde este domingo en el Proyecto Gol y viajará el miércoles a Panamá para el partido. Inmediatamente finalizado ese cotejo se regresará al país para preparar el duelo ante México.