Café Política: José Aguilar

José Aguilar Berrocal, psicólogo de 47 años y candidato presidencial del Partido Avanza, plantea una agenda centrada en la seguridad ciudadana, la educación y el apoyo a los emprendedores, a poco más de tres semanas de las elecciones nacionales.

El aspirante sostuvo que Costa Rica vive una “masacre” producto del avance del crimen organizado y prometió que, de llegar a la Presidencia, los delincuentes “serán los que tengan miedo” (vea el video de Telenoticias en la portada).



Aguilar afirmó que utilizará de forma decidida la fuerza legítima del Estado mediante una estrategia de control territorial, coordinación de todas las policías, uso intensivo de datos y fortalecimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Para ello, anunció la creación de un Consejo Presidencial de Seguridad Ampliado, con participación del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, con el fin de cerrar lo que calificó como la “puerta giratoria” que permite la liberación rápida de sospechosos.

El candidato hizo referencia a las cifras oficiales del OIJ que reportan 873 homicidios en 2025, la existencia de 109 estructuras criminales y al menos 20 zonas dominadas por el crimen organizado. Ante este escenario, prometió inversión en patrullas, comisarías y articulación policial, así como cooperación internacional con instancias como el Comando Sur de Estados Unidos y la Unión Europea para proteger costas, puertos y fronteras.



En el plano político, Aguilar defendió su capacidad de diálogo y negociación, pese a reconocer que su partido no aparece en las encuestas. Aseguró que no es necesario contar con 40 diputados para gobernar y que, con liderazgo, es posible alcanzar acuerdos legislativos.

​“Ya lo he hecho antes sin autoridad política”, afirmó, en alusión a su trayectoria de 25 años como activista social.

El aspirante fue candidato a la vicepresidencia en 2022 por el Partido Liberal Progresista, pero explicó que se apartó por diferencias de liderazgo y retomó proyectos en educación, combate a la pobreza y empleabilidad. Según indicó, el Partido Avanza nació tras una invitación de diversos sectores y fue ratificado por el Tribunal Supremo de Elecciones en junio de 2025.



En materia económica, Aguilar descartó nuevos impuestos y prometió reducir la tramitología, facilitar el acceso al crédito y convertir a Costa Rica en un país “amigo del emprendedor”.





Para el agro, planteó mejorar el tipo de cambio, fortalecer la capacitación técnica, facilitar insumos, regular la intermediación y crear seguros de cosechas. En empleo, propuso impulsar infraestructura estratégica mediante inversión de fondos de pensiones y avanzar hacia un modelo de gobierno digital inspirado en Estonia.



Sobre salud y educación, defendió alianzas público-privadas y esquemas de tercerización para reducir listas de espera sin aumentar el gasto, así como una reingeniería del Estado que fusione instituciones con funciones duplicadas. Aclaró que esto no implicaría despidos masivos, sino un uso más eficiente del talento humano y la tecnología.



Consultado sobre la gestión actual, reconoció avances en telecomunicaciones y 5G, pero criticó lo que considera división social, falta de rumbo en educación, abandono del agro y deterioro de servicios públicos.

“No más excusas, hacen falta soluciones”, enfatizó.

En su mensaje final, Aguilar apeló a las familias y a los pequeños empresarios afectados por la inseguridad, y prometió un gobierno “valiente” que garantice paz, oportunidades educativas y prosperidad mediante el trabajo.

