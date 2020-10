José Giacone: "Queremos competir, no ser el pato de la fiesta"

El técnico de Jicaral, José Giacone, elogió el trabajo de sus jugadores que pese a jugar con un hombre menos la mayor parte del partido, consiguió un meritorio empate 2-2 ante Alajuelense en el propio Morera Soto.



“Tengo que felicitar a los muchachos, en el camerino les dije que me sentía muy orgulloso con lo que el grupo dejó en la cancha, dieron un espectáculo de pundonor, de coraje, de entrega, de compañerismo y de compromiso”, mencionó.

Agrega que, en la adversidad, el equipo sacó un buen resultado y se nota un cambio de mentalidad en el equipo.

“Queremos competir y no ser el pato de la fiesta, ganar en lugares donde habitualmente Jicaral, que viene llegando a la Primera División. Hay que sentirlo y tener la mentalidad.

“Aunque nos cuesta, convertimos dos goles de muy buena factura. El trabajo de los muchachos fue excepcional y me siento muy orgulloso. Sacamos un resultado que para mí influye más en la parte mental que en el punto en sí”, añadió.

Pasado manudo.

Ante los buenos resultados conseguidos en el Morera Soto durante su carrera, Giacone asegura que el fútbol es lo que viene y que plantea los partidos de acuerdo a los recursos que tiene.

“Yo dirigí acá dos meses y medio y me fui en deuda, esa es la mala, luego me tocó ser campeón (con Herediano) y ahora saco un resultado. Eso es pasado, tengo un gran respeto por esta institución. Lamento que en esos dos meses y medio no pude llevarlo a más de lo que se llegó, pero mi realidad es Jicaral, un equipo que trabaja humildemente pero que tiene metas muy altas”, concluyó.

Los de la Península, que aparecen en el sótano del grupo B con 9 puntos en once presentaciones, recibirán el próximo domingo (2 p. m.) a Guadalupe, un duelo en el que esperan seguir confirmando su mejoría.