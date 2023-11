Zoológico de Nicaragua abre sus puertas para exhibir a su raro puma albino

"Ando aquí viendo este animalito que no lo habíamos podido ver, solo por las redes sociales", comentó a la AFP Marta Vargas, de 59 años, quien visitó con una hija y una nieta el zoológico Thomas Belt, en la ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales, a 139 km de Managua.

"Me siento orgulloso de tener esa especie aquí en Juigalpa (...). Invito a la población a que venga al zoológico para que pueda ver que es una cosa real, que no es un invento de la gente ni de los que trabajan en el zoológico, que realmente está vivo el animalito. Muchos decían que solo salía en la foto, pero no", afirmó Martínez, al pie de la jaula de Itzae.