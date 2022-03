Zelenski pide ayuda a Francia y Alemania para liberar a alcalde supuestamente secuestrado

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió ayuda este sábado al presidente francés, Emmanuel Macron, y al jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, para liberar al alcalde de Militopol, que según las autoridades ucranianas fue secuestrado la víspera por militares rusos.



"Durante la noche y hoy, hemos hablado con nuestros socios de la situación de nuestro alcalde. Nuestra exigencia es clara: tiene que ser liberado inmediatamente [...] He telefoneado ya al canciller Olaf Scholz. He hablado con el presidente Emmanuel Macron [...], hablaré con quien haga falta para que liberen a nuestra gente", declaró Zelenski en un video difundido por la presidencia ucraniana.



"Esperamos de los dirigentes del mundo que nos muestren cómo pueden influir en la situación", agregó.



Según el presidente ucraniano y el Parlamento, el alcalde de Militopol, Ivan Fedorov, fue secuestrado el viernes por soldados rusos que ocupaban esa ciudad del sur de Ucrania, a medio camino entre Mariúpol y Jersón, porque se "negaba a cooperar con el enemigo".



Según el presidente Zelenski, 2.000 ucranianos se manifestaron el sábado en Militopol contra la invasión rusa y para reclamar que el primer edil sea liberado.



"¿Oyes, Moscú? Si 2.000 personas se manifiestan en Melitopol contra la ocupación, ¿cuántos debería haber en Moscú contra la guerra?", lanzó en un video Zelenski.



Antes de la invasión rusa, que empezó el 24 de febrero, en Melitopol vivían unos 150.000 habitantes.



Además, Zelenski dijo que el ejército ruso estaba registrando sus "pérdidas más importantes en décadas".



Rusia no ha aportado ningún balance de sus pérdidas desde el 2 marzo, cuando admitió que cerca de 500 de sus militares murieron y que 1.600 fueron heridos.