Zelenski pide a la UE acabar con "disputas internas" y adoptar sanciones contra Rusia

Por AFP Agencia | 30 de mayo de 2022, 12:10 PM

Kiev, Ucrania | El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió este lunes a los países de la Unión Europea (UE) poner fin a las "disputas" internas y lograr una "mayor unidad" que permita la adopción de un sexto paquete de sanciones contra Rusia.



"Hay que poner fin a todas las rencillas en Europa, disputas internas que sólo animan a Rusia a ejercer más y más presión sobre ustedes", dijo Zelenski por videoconferencia en una cumbre de la UE celebrada en Bruselas.



"Europa debe mostrar su fuerza, ya que Rusia solo entiende la fuerza como argumento", agregó.



"Solo con mayor unidad podremos encontrar las respuestas eficaces a todo lo que Rusia hace contra nosotros y contra vosotros", explicó Zelenski.



El presidente ucraniano animó a los países miembros de la Unión a que voten un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, "incluso sobre el petróleo".



"Es evidente que debe haber avances en las sanciones por la agresión (rusa)", recalcó.



Viktor Orban, primer ministro de Hungría (país con una gran dependencia del crudo ruso) advirtió un poco antes de que "no hay compromisos por ahora" entre los líderes de la UE sobre la propuesta de un embargo al petróleo ruso.



"Por desgracia, por una razón que no entiendo, no estamos aún ahí", lamentó Zelenski por videoconferencia.



Según el líder ucraniano, Rusia no quiere ver a la Unión Europea unida, sino en "27 Estados divididos, 27 piezas que no se pueden juntar".



En cuanto a la candidatura ucraniana de adhesión a la UE, que generá división entre los responsables de la Unión, Zelenski afirmó que estaba "seguro" de que "los Estados reticentes (...) iban a cambiar de opinión".