YouTube suspende a Trump indefinidamente

La plataforma de alojamiento de videos YouTube suspendió a Donald Trump de manera indefinida, indicaron medios estadounidenses, mientras que su abogado, Rudy Giuliani, ya no podrá ganar dinero con sus grabaciones.



YouTube, que suspendió por primera vez el 13 de enero la cadena del ahora expresidente (2,77 millones de abonados) tras el violento asalto del Capitolio el 6 de enero, anunció hace una semana que prolongaba esta suspensión durante siete días.



La plataforma estadounidense, propiedad de Google, había sido criticada por la lentitud de su respuesta, frente a las medidas más radicales de otras redes sociales. YouTube simplemente suspendió la difusión de nuevos videos en la cadena oficial del exmandatario.



"A tenor de la preocupación sobre los todavía posibles actos de violencia, la cadena de Donald J Trump seguirá suspendida", declaró una portavoz de YouTube al medio Politico.



YouTube confirmó el martes a la AFP haber impedido temporalmente a Rudy Giuliani beneficiarse de su programa de "socios" por no respetar de manera reiterada las reglas de la plataforma sobre desinformación durante las elecciones estadounidenses.



El abogado, cuya cadena cuenta con 600.000 abonados, ya no tiene acceso a ciertas funciones y ya no puede percibir dinero de los espacios publicitarios difundidos antes de los videos.



El exalcalde de Nueva York, de 76 años y que se arriesga además a su expulsión del colegio de abogados de esa ciudad, alimentó las teorías complotistas asegurando que se manipularon los comicios en beneficio del rival de Trump, el demócrata Joe Biden.