Xi Jinping ofrece a Laura Fernández "profundizar la confianza política mutua" con China

El presidente chino Xi Jinping, comunicó sus felicitaciones a la presidenta electa Laura Fernández por su triunfo en las urnas, alcanzado el 1.° de febrero anterior.

Lo hizo a través de un mensaje publicado por la Embajada de China en Costa Rica, que constituye la primera reacción oficial de esa nación tras las votaciones.

El mandatario del gigante asiático apuntó q﻿u﻿e el desarrollo de las relaciones entre ambos países le resulta de gran importancia, por lo que mostró su anuencia a trabajar con su futura homóloga para "profundizar la confianza política mutua".





Otros objetivos trazados por Xi incluyen el fortalecimiento de la comunicación estratégica y la promoción activa de la cooperación.

El gobernante destacó su deseo de impulsar un crecimiento constante de los lazos bilaterales "sobre la base del principio de una sola China", para aportar beneficios a ambos pueblos.

Las naciones tienen casi 19 años de haber entablado relaciones diplomáticas y, desde la perspectiva de la potencia asiática, se ha logrado un rápido avance en los vínculos bilaterales, con progresos fructíferos en intercambios y cooperación en diversos ámbitos.

Desde entonces, los países suscribieron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor en 2011, mientras que China donó la construcción del Estadio Nacional de Costa Rica, entre otros proyectos desarrollados en conjunto.

"Los hechos han demostrado plenamente que el desarrollo de las relaciones entre China y Costa Rica sirve a los intereses fundamentales de ambos países y de sus pueblos, y refleja la tendencia predominante de los tiempos y la aspiración compartida de la población", señaló Xi.

Durante su primera conferencia de prensa, apenas al día siguiente de su elección, Fernández fue consultada sobre cómo serían sus relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Desde ese momento, la futura gobernante dejó entrever que su prioridad es mantener los vínculos que el segundo de los países ha tenido con la administración de Rodrigo Chaves.

Respecto a la nación dirigida por Xi, la presidenta electa se limitó a decir que buscará tener buenas relaciones, en el entendido de que existe una “importantísima comunidad” de migrantes chinos en el territorio nacional y que esta incluso forma parte de la cultura nacional.

Pero también trajo a colación que no permitirá de ninguna manera que una empresa de ese país, o de cualquier otro, vaya a llevar a cabo “negocios ilegales” con las instituciones públicas de Costa Rica.