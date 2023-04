Xi Jinping insta al ejército chino a entrenarse para el "combate real"

Pekín considera Taiwán como una provincia que todavía no ha logrado incorporar a su territorio y no renuncia a tomarla incluso por la fuerza si fuera necesario.

La política exterior de Pekín se basa en el principio de "una sola China" y, en virtud de la misma, los países con los que mantiene relaciones diplomáticas no pueden tenerlas al mismo tiempo con Taipéi.

Los europeos, sostuvo, no deben ser "seguidores" de Estados Unidos en este asunto, pero tampoco del gigante asiático.

"Ser un aliado [de Estados Unidos] no significa ser un vasallo. Ser aliado (...) no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos", dijo Macron en Ámsterdam.