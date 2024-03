Xavi sobre juego ante Nápoles: "Es el más importante de lo que llevamos de temporada"

11 de marzo de 2024, 8:30 AM

"Es el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Estamos preparados y con ilusión, con ganas de competir ante un gran rival", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro del martes en el estadio Olímpico de Montjuic. "Hace cuatro años que no llegamos a cuartos" de la Champions, añadió el entrenador del Barça, que sólo pudo empatar 1-1 en la ida en Nápoles.

Xavi consideró que el equipo italiano "no pasa por su mejor momento", pero admitió que ha mejorado mucho desde su enfrenamiento a los mandos de Francesco Calzona, que se estrenó como entrenador partenopeo en el partido de ida.



"El Nápoles ha mejorado mucho con el nuevo entrenador, son más sólidos, más dinámicos, se les ve más a gusto. Espero un Nápoles valiente, que se atreva a jugar desde atrás, a presionar alto, que intente tener el balón, un poco como nosotros", añadió.



Y agregó: "Va a ser un partido bonito para el espectador porque no especula, tiene mucho nivel individual sobre todo los tres de delante, estamos ante un gran equipo".



Además, el técnico azulgrana rechazó que esto sea más que un partido para él ante su situación y su decisión de dejar el club a final de temporada.



"Mañana no soy importante, lo es el club, yo ya tengo fecha de caducidad. Mañana lo importante es que el club compita bien", aseguró, convencido de que es "una oportunidad de oro" para alcanzar unos cuartos de Champions, que jugó por última vez en 2020.



"Está al 50%. El peso de la afición nos da un poco más de favoritismo, la afición nos tiene que animar. Nosotros nos vamos a dejar la piel, pero esto tiene que ser una olla a presión mañana", concluyó Xavi.