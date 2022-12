Washington advierte "asociación militar a gran escala" entre Rusia e Irán

La "asociación militar a gran escala" entre Moscú y Teherán es "perjudicial" para Ucrania, los vecinos de Irán y "la comunidad internacional", declaró el viernes un portavoz de la Casa Blanca.



Refiriéndose en particular al uso por parte del ejército ruso de aviones no tripulados iraníes en Ucrania, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que Rusia "ofrece a Irán un nivel de apoyo militar y técnico sin precedentes" que "transforma su relación en una asociación de defensa plena".



Según los servicios de inteligencia estadounidenses, Moscú y Teherán estudian especialmente la posibilidad de poner en marcha la producción conjunta de aviones no tripulados en Rusia, afirmó Kirby.



A cambio, Moscú planea suministrar a Irán equipos "sofisticados", helicópteros, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate, dijo el portavoz.



Según Washington, Irán estudia la posibilidad de vender "cientos" de misiles balísticos a Rusia.



Kirby dijo también que Estados Unidos va a sancionar a "tres entidades con sede en Rusia" especialmente activas en "la adquisición y uso de drones iraníes".