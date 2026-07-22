Voraz incendio forestal consume 1.700 hectáreas en Francia

Un violento incendio que se declaró la tarde del martes (21.07.2026) en el sudeste de Francia ya ha arrasado 1.700 hectáreas, avanzando "a una velocidad muy importante" en una región donde cerca de 400 personas han tenido que ser evacuadas, anunciaron las autoridades.

La prefectura regional del departamento de Var pidió "más evacuaciones de la población" en tres municipios amenazados por las llamas que avanzaban rápidamente. En total, entre 300 y 400 personas ya han sido puestas a salvo.

En las inmediaciones de Cotignac, un camarógrafo de la AFP vio cómo una enorme nube de humo gris se elevaba detrás de las crestas de una sierra en llamas.

El jefe de los bomberos de Var, Eric Grohin, dijo que los esfuerzos por controlar el incendio incluyen entre "900 y 950 bomberos sobre el terreno".

"El incendio que se declaró el martes por la tarde en Pontevès avanza hacia Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns y Montfort-sur-Argens. Se han movilizado 600 bomberos para combatir las llamas, sin apoyo aéreo, que deberá permanecer en tierra durante la noche", detalló por su parte el diario local Le Parisien.

Fuego avanza velozmente

Las llamas se propagan rápidamente en el interior de Varois. El incendio se declaró alrededor del mediodía del martes 21 de julio en un campo del municipio de Pontevès, según informó el Servicio de Intervención y Rescate (Sdis) del departamento. Por la noche, el fuego afectaba y amenazaba a cinco municipios: Pontevès, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns y Montfort-sur-Argens.

"Como prueba del rápido avance de las llamas, la prefectura informó a las 14:30 que, en su primer punto de control, se habían quemado 30 hectáreas de vegetación. A las 20:00, esta cifra ascendía a 700 hectáreas. Más de una hora después, el prefecto mencionó otras 1000 hectáreas", dijo Le Parisien.

Más de 2.300 hogares quedaron sin electricidad, indicó la alcaldía entre la noche de martes y la madrugada del miércoles.

Las autoridades advierten a la población por el viento seco y cálido que se intensificará a finales de la semana, las temperaturas caniculares y la sequedad de la vegetación.

En el departamento de Gironda, cerca del aeropuero de la ciudad de Burdeos, dos bomberos perdieron la vida en otro incendio, ahora controlado, que se produjo el martes por la tarde.



