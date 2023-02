Vinicius abre el debate sobre el racismo en el fútbol español

"Él también a veces hace gestos que no debería hacer, pero creo que se provoca demasiado tanto por él como por nuestra parte", dijo también Dani García, en referencia al carácter retador del brasileño.



"No entiendo las críticas a Vinicius. Quizás sea porque es mejor que los demás", le defendió, no obstante, el delantero del Chelsea Joao Félix, en una entrevista con el diario AS este viernes.



"Está en un muy buen momento y parece que toda la gente está en contra de él", añadió el jugador luso.