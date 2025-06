Videos inéditos muestran que ataque a Miguel Uribe fue una operación coordinada

Información e imágenes de Noticias Caracol, parte de la Alianza Informativa Latinoamericana.



La Unidad Investigativa de Noticias Caracol accedió en exclusiva a una serie de videos inéditos que revelan la complejidad detrás del atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Las imágenes confirman que el autor material del ataque, un menor de 15 años, no actuó solo. Al menos cinco personas más habrían participado en la planeación y ejecución de uno de los crímenes políticos más graves de las últimas décadas en Colombia.



Los videos, obtenidos por este medio, muestran el paso a paso de la operación criminal. Todo comenzó el sábado 7 de junio, a las 3:32 de la tarde, cuando una cámara de seguridad captó al adolescente llegando como pasajero en una motocicleta al barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El joven descendió del vehículo, se quitó el casco, se puso una gorra y realizó una llamada desde su celular.



Minutos después, a solo unas cuadras de distancia, un vehículo plateado se estacionó en la Avenida del Ferrocarril. A las 3:41 p.m., se observa al menor acercándose al automóvil, conversando brevemente con el conductor y alejándose mientras hablaba por teléfono. El carro arrancó en dirección contraria.



Simultáneamente, Miguel Uribe recorría locales comerciales y conversaba con ciudadanos como parte de su jornada política. Para las 5:20 de la tarde, una cámara captó nuevamente el carro gris transitando por la misma avenida. Esta vez, se estacionó a escasos metros del parque El Golfito, donde el senador ya ofrecía un discurso ante una multitud.



Dos minutos después, el adolescente descendió del vehículo. Ya no vestía la chaqueta ni la gorra que llevaba horas antes. Caminó con rapidez hacia el parque. Segundos más tarde, dos personas más salieron del carro: un hombre de camiseta blanca, gafas negras y barba, y una mujer de chaqueta oscura con una cartera clara. Ambos lo siguieron a paso lento.



Las grabaciones muestran cómo el joven se mezcló entre la multitud. A las 5:26 p.m., se ubicó estratégicamente frente al escenario, observó por unos instantes al candidato y luego se acercó, sacó un arma de fuego y disparó. Tras el ataque, emprendió la huida. Durante la persecución recibió un disparo en la pierna y fue capturado a las 5:30 p.m.



En medio de la confusión, otro hombre —vestido con chaqueta clara— corrió hacia un restaurante cercano, bajó la reja y encerró a clientes y empleados. Minutos después, al parecer presionado por quienes estaban adentro, levantó la reja, salió del local y abandonó el lugar en una motocicleta. Las autoridades investigan si su presencia fue casual o si cumplía una función dentro del plan criminal.



No fue el único motociclista bajo sospecha. Otra cámara captó a un hombre rondando el área donde se escondió el atacante durante su intento de fuga. Su comportamiento levantó alertas entre los investigadores.



Estas imágenes forman parte del rompecabezas que hoy arma la Fiscalía para determinar quiénes están detrás del atentado y qué motivaciones tuvo esta acción, calificada como uno de los hechos de violencia política más graves en la historia reciente del país.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.