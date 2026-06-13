Video: Vea cómo acabaron con líder de Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video adjunto al mensaje en el que anunció la muerte de Héctor Guerrero, líder del Tren de Aragua.

El video (adjunto en esta nota) no detalla dónde se llevó a cabo la operación, pero aparenta ser en una zona montañosa.

El ataque, según dijo Trump en sus redes, estuvo a cargo del Comando Sur del ejército estadounidense.

El fallecido, conocido como el Niño Guerrero, era uno de los hombres más buscados del continente y por él se ofrecía una millonaria recompensa.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional vinculada principalmente a trata de personas, extorsiones, homicidios y narcotráfico.







