Video: título del Liverpool se definió en una electrizante tanda de penales ante el Chelsea

El Liverpool conquistó este domingo en Wembley la Copa de la Liga al imponerse en los penales al Chelsea Liverpool tras empatar a cero,0-0, después de que el guardameta español Kepa Arrizabalga fallara su penal en la tanda decisiva (11-10) en un enfrentamiento electrizante.

Ambos equipos gozaron de varias ocasiones de gol, pero finalmente fue el portero vasco, quien falló.

Precisamente, Kepa había ingresado especialmente para la tanda de penales en lugar del senegalés Edouard Mendy.

Los dirigidos por el técnico Jurgen Klopp dominaron la posesión del balón, pero los Blues ocasionaron peligro gracias a su juego vertical.

El juego no defraudó, fue digno de una final entre dos de los mejores equipos del mundo.

En la segunda mitad, Mount falló increíblemente ante el arquero irlandés Caoimhin Kelleher (49') al mandar el balón al palo izquierdo del portero. Las imágenes mostraron el tremendo enfado de su técnico alemán, Thomas Thuchel, golpeando con su mano derecha el suelo varias veces.

