Video: Piloto y alumno sobreviven a caída de helicóptero en Brasil

*Información de Bandeirantes, parte de la Alianza Informativa Latinoamericana.

Un video muestra el momento en que un helicóptero cae en el estacionamiento de un centro de distribución en Contagem, Minas Gerais, Brasil (ver imágenes adjuntas).

El piloto y su alumno, quienes realizaban un vuelo de entrenamiento, sobrevivieron a la caída. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, a su llegada ambos ocupantes estaban conscientes dentro de la aeronave.

El accidente se registró este lunes por la mañana. 24 horas después, peritos visitaron el lugar y se hicieron cargo de las investigaciones.

“El accidente ocurrió durante el despegue. Aparentemente, la aeronave perdió potencia y terminó chocando contra un camión y, luego, estrellándose contra el suelo.

“El piloto parece haber reducido un poco la potencia, por lo que no tenía mucha energía en la caída. No hubo encendido, no hubo combustión y los ocupantes fueron retirados sin mayores complicaciones”, dijo el teniente Rodrigo Munaiee, reportan medios internacionales.