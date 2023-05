Video: Intentan asesinar a Putin con ataque de drones

3 de mayo de 2023, 11:25 AM

"Consideramos estas acciones como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente", añadió el Kremlin, señalando que el líder ruso no resultó herido.

Un video publicado por algunos medios de comunicación rusos en las redes sociales, el cual podrá ver en las imágenes adjuntas, muestra una columna de humo sobre el Kremlin durante la noche. No fue posible verificar inmediatamente esas imágenes con fuentes independientes.



Según la presidencia rusa, "no hay ninguna víctima ni ningún daño causado por la caída y dispersión de fragmentos" de los drones sobre el Kremlin.



Si bien en los últimos meses se han estrellado drones en la región de Moscú, esta es la primera vez que una incursión atribuida a Ucrania se produce en el corazón de la capital rusa, situada a unos 500 km de la frontera con Ucrania.



El intento de ataque denunciado por el Kremlin se produce a pocos días de las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo, cuando Rusia marca con gran pompa la derrota de la Alemania nazi en 1945.



El Kremlin aseguró que el desfile del 9 de mayo en Moscú se celebrará como estaba previsto, pese al ataque.



"El desfile tendrá lugar. No hay cambios en el programa", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias de noticias rusas.



El alcalde de Moscú anunció la prohibición de vuelos drones sobre la capital rusa.