Video: Hombre disfrazado con peluca y en silla de ruedas lanzó queque contra la Mona Lisa

Un hombre disfrazado con una peluca y en una silla de ruedas lanzó un queque contra el famoso cuadro de la Mona Lisa, mientras realizaba un recorrido por el Museo del Louvre.



El peculiar hecho tuvo lugar este domingo en París, Francia, ante la mirada atónita de los visitantes y personal del museo.

Según las versiones de diferentes medios internacionales, el visitante llegó al museo disfrazado de lo que parecía ser una anciana.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM