Video: Gradería repleta de espectadores se desploma durante desfile folclórico en Bolivia

*Información de Unitel Bolivia, medio que forma parte de la Alianza Informativa Latinoamericana.

La tradicional festividad de Ch’utillos, uno de los desfiles folclóricos más concurridos del sur de Bolivia, se vio empañada la noche del viernes anterior cuando un módulo de graderías colapsó durante el primer día del evento en la ciudad de Potosí.



El accidente ocurrió en la avenida Sevilla, donde cientos de personas se habían congregado para presenciar los desfiles y danzas típicas. Las estructuras, que estaban repletas de espectadores, cedieron repentinamente, provocando escenas de pánico (ver video adjunto).





De acuerdo con los reportes preliminares, al menos 15 personas resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas a diferentes hospitales. Las autoridades de salud confirmaron que todos se encuentran en condición estable.



Equipos de emergencia y ambulancias acudieron de inmediato para evacuar a los afectados y controlar la situación.



Tras el desplome, la Fiscalía boliviana abrió de oficio una investigación por el presunto delito de lesiones culposas, y el responsable de la empresa encargada de la instalación de la infraestructura fue aprehendido.



La festividad de Ch’utillos es una de las celebraciones más importantes de Bolivia. Se realiza cada año en Potosí en honor a San Bartolomé y la Virgen de la Merced, y combina procesiones religiosas con danzas folclóricas, música y actividades culturales que atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales.