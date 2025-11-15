Video: Fuerte explosión en planta química: la onda expansiva alcanzó 4 kilómetros

Una fuerte explosión en una planta de agroquímicos, ubicada en las cercanías del aeropuerto internacional de Buenos Aires, generó pánico entre los vecinos la noche de este viernes.

Según reportó el medio aliado TN, miembros de la Alianza Informativa Latinoamericana, residentes de la zona escucharon un estruendo ensordecedor que sacudió varias cuadras a la redonda.

El diario Clarín informó que la onda expansiva alcanzó un radio de aproximadamente cuatro kilómetros, causando que se reventaran los vidrios en viviendas y comercios cercanos a la planta.

En un p﻿rimer momento, se manejó la versión de la caída de una avioneta en la zona, hipótesis que fue descartada posteriormente por las autoridades.

Videos compartidos en redes sociales muestran el temor de las personas ante la magnitud del estallido, mientras una densa columna de humo se elevaba desde el lugar del siniestro.

Decenas de unidades de bomberos fueron desplegadas para controlar el incendio, cuyas causas aún se investigan.

Hasta el momento, no se ha confirmado si había personas dentro de la fábrica al momento de la explosión. Sin embargo, fuentes policiales indicaron que varios obreros lograron salir del lugar de forma apresurada.