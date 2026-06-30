Video: Evacúan de emergencia a rescatistas que tratan de sacar a Hernán en Venezuela

En medio del dramático rescate de Hernán Alberto Gil Flores en La Guaira, Venezuela, equipos de varios países fueron evacuados de emergencia del lugar donde trabajaban.

En un video facilitado por la Cruz Roja Costarricense, grabado con la cámara corporal de uno de sus funcionarios, se observa a los rescatistas subiendo escaleras a gran velocidad, mientras de fondo suena una sirena (ver adjunto).

"Rápido, rápido. Salgan (...) Vamos, vamos. Evacuamos rápido", grita una persona mientras las brigadas van saliendo a una zona segura.

Según la benemérita institución, el abandono del edificio colapsado respondió a un movimiento detectado en la estructura.

"En la mañana se presentó una evacuación de emergencia, ya que uno de los sensores indicó que la viga se bajó 9 mm. Después de una revisión, decidimos continuar con el trabajo de rescate junto con Portugal, El Salvador, Estados Unidos, Chile y Venezuela", dice la comunicación oficial.



Tras este episodio, los equipos regresaron a sus puestos y se reanudó el rescate de Hernán, con quien ya hicieron contacto visual. Se espera que el padre de dos niños pueda ser extraído este mismo martes.