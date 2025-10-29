Video: Carro queda incrustado en escaleras eléctricas de centro comercial en Paraguay

*Imágenes e información de Telefuturo, parte de la Alianza Informativa Latinoamericana.

Un hecho insólito se registró la mañana de este miércoles en un centro comercial de la ciudad de San Lorenzo, cuando una mujer perdió el control de su automóvil dentro del estacionamiento y terminó incrustada en una escalera mecánica (ver video adjunto).

En el vehículo viajaban dos mujeres: Evangelista Ávalos, de 68 años, quien conducía, y María Cristina López, de 71 años. De acuerdo con los reportes, Ávalos perdió el control del rodado, impactó contra una puerta de vidrio e ingresó al interior del predio, donde el automóvil terminó detenido entre las escaleras mecánicas del establecimiento.

La conductora salió del vehículo visiblemente asustada, mientras que su acompañante resultó con golpes y heridas en la frente. López fue auxiliada de inmediato por el personal del local y, posteriormente, atendida por paramédicos.



Las autoridades investigan las causas del accidente, que afortunadamente no dejó víctimas graves ni afectó a otras personas dentro del centro comercial.







