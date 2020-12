Video capta instante del mortal tiroteo en Illinois

La policía detuvo a un hombre sospechoso de matar a tres personas y herir a otras tres en un tiroteo el sábado en una sala de bolos en Rockford, en Illinois, en Estados Unidos.



El hombre de 37 años, identificado como el soldado Duke Webb, fue detenido por la policía cerca del lugar de los hechos. Las autoridades indicaron que no buscan a ningún otro sospechoso de perpetrar esa matanza.

"La investigación continúa. Tenemos tres fallecidos", dijo el jefe de la policía de Rockford, Dan O'Shea, durante una rueda de prensa.

Graphic: Video footage of the moment an active shooter opened fire at a bowling alley in Rockford, Illinois. pic.twitter.com/zYoaR7xrOd