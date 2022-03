Video: aficionado ató su cuello en un poste durante partido de Premier League

El juego se suspendió a los 49 minutos, luego de que el aficionado utilizara una tira de plástico para amarrarse con uno de los postes verticales.

Ingresó con una camiseta anaranjada que tenía este mensaje contra la producción de petróleo con una dirección web la cual conduce una página de Facebook.

"It's 2022 and it's time to look up, time to step up and not stand by. It's time to act like it's an emergency" pic.twitter.com/YjBQalRBpk