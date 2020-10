Vicepresidenta dice que los opositores no valen nada en Nicaragua

Managua, Nicaragua | La vicepresidenta de Nicaragua, la primera dama Rosario Murillo, afirmó este miércoles que ahora los detractores del gobierno son "un montón de sobritas" de la sociedad que no valen nada, en alusión a las divisiones que enfrenta la oposición de cara a los comicios de 2021.



"Ahora son un montón de sobritas (..) Los cinco bollos decimos nosotros, que son esas monedas chiquititas que la gente dice no valen nada", dijo la influyente esposa y portavoz del presidente Daniel Ortega, en su alocución diaria en medios oficialistas.



La Coalición Nacional (COA), que se formalizó en junio con siete movimientos y partidos políticos de oposición para intentar derrotar al oficialismo en las elecciones venideras, perdió el lunes a uno de sus integrantes por conflictos internos.



Se trata de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), creada durante las protestas antigubernamentales de 2018 con sectores de la empresa privada, estudiantes, organizaciones civiles y el movimiento campesino, que también perdió a varios de sus grupos integrantes en los últimos meses.



"Una a una se van cayendo esos castillos de naipes que levantan los cinco bollos (opositores)", aplaudió Murillo, quien dedicó gran parte de su intervención a descalificar con indirectas a sus críticos y hablar de los proyectos del gobierno.



Son "las sobras (...) rostros desfigurados por el odio y la maldad" que se dedican a "difamar, mentir, engañar, pero las mentiras tienen patas cortas", dijo, al tiempo que advirtió que los opositores "no podrán cambiar el rumbo" de la Nicaragua que dirige su esposo desde 2007.



En tanto, la Coalición Nacional, que se organiza en los territorios para los comicios de 2021, en los que Ortega no descarta buscar su tercera reelección sucesiva, anunció este miércoles que seguirá trabajando por la unidad de sus fuerzas "hasta lograr la salida del dictador".



"Hacemos un llamado a no desanimarnos por los contratiempos y dificultades. Vamos a superarlos en unidad, seguiremos luchando porque esta unidad sea amplia, incluyente y responsable para sacar al régimen", dijeron en una declaración.

