Venezuela sube a 4.829 la cifra de muertos en terremotos

El número de muertos por los devastadores terremotos de hace tres semanas en Venezuela superó los 4.800, informó el gobierno interino este miércoles (15.07.2026).

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, que se produjeron con un minuto de diferencia el 24 de junio, devastando el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, han dejado 4.829 muertos, según un nuevo balance compartido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Los rescatistas y familiares en La Guaira continúan la búsqueda de víctimas sepultadas bajo los edificios derrumbados, tres semanas después de los sismos.

Al menos 20.857 personas que quedaron sin hogar a causa de los terremotos viven en campamentos superpoblados, muchos de los cuales carecen de agua potable y saneamiento básico.

Arriba ayuda humanitaria de Madrid

En tanto, un cargamento de 42 toneladas de ayuda humanitaria llegó este miércoles a Venezuela desde Madrid destinado a la atención de familias afectadas en el estado de La Guaira, informó el Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior.

En una nota de prensa, el ministerio detalló que el cargamento llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, terminal que permanece temporalmente inoperativa para vuelos comerciales debido a las labores de reparación por los daños causados por los sismos.

‎Esta ayuda incluye "plantas eléctricas, hidrolimpiadoras, kits sanitarios, carpas estructurales de campaña para asistencia y refugio, módulos sanitarios portátiles de campaña para emergencias y estaciones colectivas de lavamanos", indicó el ministerio, que no precisó quién envió el cargamento.

Estos insumos serán destinados a un campamento transitorio que la Cruz Roja instaló en el estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro, en La Guaira, añadió la nota.

El Gobierno de Venezuela ha habilitado 106 campamentos transitorios para alojar a personas afectadas por los terremotos. En total, tienen una capacidad de 25.351 plazas y actualmente hay 20.857 personas, según el último balance oficial ofrecido este miércoles.



