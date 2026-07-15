Venezuela reporta 4.734 fallecidos en los terremotos

El balance por el doble sismo que golpeó el norte de Venezuela hace casi tres semanas alcanzó los 4.734 muertos, según el parte oficial más reciente difundido este martes (14.07.2026), que continuó sin aportar cifras de desaparecidos.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16.740 y 17.907, respectivamente, según este balance difundido en redes sociales por el también el presidente del parlamento Jorge Rodríguez.

El funcionario aseguró que la gran mayoría de esos lesionados fueron dados de alta.

La actualización del informe también señaló que la cantidad de personas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños aumentó a 20.903.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio sacudieron el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de la capital.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

El desastre afectó a más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

En La Guaira, la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

Decenas de personas todavía buscan los restos de sus familiares entre las ruinas, al tiempo que retroexcavadoras adelantan labores de remoción de escombros.