Venezolanos en Costa Rica celebran la captura de Nicolás Maduro

La noticia sobre la captura de Nicolás Maduro generó una inmediata reacción entre la comunidad venezolana en Costa Rica. Desde primeras horas del sábado, decenas de personas comenzaron a llegar a las inmediaciones de la Embajada de Venezuela, en San Pedro, donde se concentraron para celebrar lo que consideran un hecho histórico para su país.



Con banderas, camisetas de la selección venezolana y cánticos, los asistentes compartieron su emoción ante las cámaras de Telenoticias, en medio de un ambiente marcado por la alegría, pero también por la nostalgia y el recuerdo de los años de crisis que los obligaron a migrar (ver video adjunto en la portada).



“Las palabras quedan cortas”, expresó Lilian Mendoza, migrante venezolana radicada en Costa Rica, quien aseguró que la noticia despertó lágrimas y recuerdos de la Venezuela que vivieron en su niñez. Según relató, la captura de Maduro representa la esperanza de volver a un país libre y de ofrecer un mejor futuro a sus hijos, luego de años de sacrificios fuera de su tierra.



Entre los presentes también estaba Jonathan Iriarte, exintegrante del ejército venezolano, quien afirmó haberse enterado de la noticia mediante una llamada desde Venezuela en horas de la madrugada.

“Todos los venezolanos tenemos una fiesta mundial”, dijo, al señalar que este hecho renueva su esperanza de regresar a su país. No obstante, advirtió que el ambiente dentro de Venezuela se mantiene tenso y con temor, debido a los rumores y la incertidumbre que rodean el proceso.



Otro de los asistentes destacó que la información se difundió rápidamente entre familiares y amigos dentro y fuera del país. Aunque reconoció que aún faltan etapas por concretarse, afirmó que el sentimiento común es la ilusión de una transición que permita vivir en paz.



Las muestras de emoción se intensificaron con testimonios como el de Andreina Orihuela, quien lleva dos años y medio en Costa Rica. Entre lágrimas, agradeció al país por el apoyo brindado a los venezolanos y aseguró que la noticia significa la posibilidad de volver a abrazar a su hija y a su familia. “Todavía no me lo creo, pero es real”, expresó.



La concentración se mantuvo durante varias horas, entre cantos del himno venezolano y celebraciones espontáneas. Según los asistentes, más venezolanos continuarían llegando a lo largo del día para unirse a la conmemoración, que consideran un punto de quiebre tras años de exilio, separación familiar y crisis política.



