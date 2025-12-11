Venezolanos en Alemania: el Nobel de Corina también es nuestro

El fin de semana previo a la entrega formal del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder de la oposición democrática venezolana, María Corina Machado, la diáspora venezolana se movilizó en más de cien ciudades del mundo para celebrar un reconocimiento que consideran también suyo.

Para los organizadores de esta movilización, más que conmemorar la entrega de un merecido galardón, estas movilizaciones son una afirmación colectiva de una diáspora forzada que supera los ocho millones de personas en el mundo y que lleva años luchando de forma pacífica, para que la libertad y la democracia regresen a Venezuela.

Luz por la libertad en Berlín, Hamburgo, Fráncfort y Múnich

En Alemania, más de trescientos venezolanos salieron a las calles de Berlín, Hamburgo, Fráncfort y Múnich, para encender una luz por la libertad.

En Berlín, la marcha se realizó el domingo 8, y estuvo precedida por un cineforo de la película Simón. Posteriormente, los asistentes marcharon algo más de un kilómetro por la calle Müllerstraße hasta la plaza Kurt-Schumacher-Platz, donde se cerró el acto con intervenciones del presidente de la Fundación Friedrich Naumann, Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, del exembajador Erik Becker, de miembros de la diáspora venezolana, y de voceros de las diásporas cubana y nicaragüense en Alemania.

El Dr. Erik Becker, diplomático de larga trayectoria y exembajador de Venezuela en Alemania, calificó el evento como "muy positivo, emotivo y cohesionador". Destacó que el entusiasmo percibido durante todo el evento refleja las crecientes expectativas entre los venezolanos sobre las posibilidades de un cambio de rumbo en Venezuela.

Para Becker, tanto el galardón como este tipo de actividades son de mucha ayuda para proyectar y dar a conocer en Alemania y en el resto del mundo, los inmensos esfuerzos de los venezolanos por lograr la libertad del país. Enfatizó que el Premio Nobel ha sido "un regalo de Dios a la causa venezolana”.

La paz solo es posible con la libertad

Los dirigentes del Comando Con Venezuela (ConVzla) en Alemania, responsables de la organización del evento, destacaron el significado del Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado y el papel fundamental de la diáspora para visibilizar la lucha democrática y pacífica de la oposición venezolana.

Lisbeth Montilla, coordinadora nacional del Comando ConVzla en Alemania, enfatizó el mensaje central de la movilización: "Hoy los venezolanos salimos a las calles de Alemania para afirmar algo esencial: merecemos la paz, y la paz solo será posible si recuperamos la libertad”. Montilla recordó que "Venezuela lleva más de 26 años bajo un régimen opresivo, hoy claramente identificado como una estructura criminal organizada”.

La dirigente explicó que la diáspora venezolana actúa como portavoz de quienes no pueden expresarse dentro del país, elevando la voz de todos los venezolanos para que Europa "comprenda la magnitud del desafío que enfrenta nuestra nación". Sobre el galardón, Montilla afirmó: "Queremos que el pueblo alemán comprenda que el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado es un reconocimiento a la lucha pacífica de los venezolanos por la libertad y la democracia. Este premio destaca que la resistencia de nuestro pueblo tiene un valor universal y que la democracia es esencial para alcanzar la paz".

Los venezolanos en el exterior debemos contar nuestra historia

Por su parte, Claudia Jacobs, coordinadora de activismo de ConVzla en Alemania, resaltó que se quiso aprovechar el impulso del premio para visibilizar ante la opinión pública internacional la verdadera dimensión de la lucha venezolana. "Se trata de recordar que, detrás de este premio, hay una gran mayoría de venezolanos que votó por un cambio político en el país y vio desconocido ese mandato”.

Desde su perspectiva, la diáspora tiene la tarea crucial de contar esa parte de la historia, "de informar qué es realmente lo que está pasando en Venezuela y qué es lo que nosotros realmente como diáspora estamos buscando, que es finalmente: tener la paz y la libertad de nuestro país”.

Nuestra solidaridad es más fuerte que la dictadura

El acto celebrado en Berlín contó con la presencia del Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, presidente de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Internacional Liberal. En su intervención, Paqué declaró que la lucha por la libertad en Venezuela le llega profundamente al corazón, un compromiso que ha mantenido desde hace varios años tanto desde su convicción personal como desde sus responsabilidades institucionales. "Nuestra solidaridad es más fuerte que cualquier dictadura”, señaló.

Paqué enmarcó la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado como un momento histórico trascendental: "No solo para Venezuela, sino para la libertad en el mundo entero”. Para el presidente de la Fundación Naumann, la entrega de este galardón es una señal muy importante que el mundo envía: "Una señal de valentía, de dignidad, de fuerza inquebrantable. De un pueblo que no se doblega".

El presidente de la fundación alemana hizo también un reconocimiento a la vibrante diáspora venezolana, a la que describió como la que "no calla, no se rinde y no olvida", instándoles a seguir siendo "la voz que dentro del país es tantas veces silenciada”. Finalmente, expresó su esperanza de que muy pronto, los venezolanos recuperarán su libertad para forjar su propio futuro.

La hermandad latinoamericana en la resistencia

Acompañando a los venezolanos en un gesto de solidaridad regional, se hicieron presentes voceros de otras diásporas latinoamericanas, entre ellos la cubana y la nicaragüense, unidas por la lucha común para devolver la libertad a sus países.

El mensaje de la poetisa cubana María del Carmen Ares fue directo, enfocándose en la justicia y en la unidad regional. Acusó a las dictaduras de Cuba y Venezuela de crímenes de lesa humanidad, por los cuales deberán responder ante la justicia. Su llamado se centró en la responsabilidad histórica compartida de los pueblos de Cuba y Venezuela para reconstruir sus países y alcanzar un continente sin dictaduras.

Lo que expresó la diáspora venezolana en Alemania fue una convicción sencilla pero poderosa: la paz solo será posible si se recupera la libertad. Estas movilizaciones en Berlín, Hamburgo, Fráncfort y Múnich son la señal de que la causa venezolana sigue generando movilización, solidaridad internacional y atención en el corazón de Europa, manteniendo viva la esperanza de un futuro democrático para Venezuela.