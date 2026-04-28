Vea aquí los goles del partidazo entre PSG y Bayern Múnich

El PSG se impuso 5-4 ante el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de Champions League.

Fue un juego de locura, revivió las famosas noches mágicas de Champions en el escenario del Parque de los Príncipes.

Los goles del partido:

El juego de vuelta será este martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

Ya sea el PSG o el Bayern Múnich tendrán un espacio en la final que será el 30 del mismo mes en Budapest.

El otro finalista saldrá del duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal.