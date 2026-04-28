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"Con el 5-2, es como si hubiéramos parado de jugar", lamenta Dembélé
Partido de locura en Champions: PSG triunfa 5-4 ante el Bayern Múnich
Vea aquí los goles del partidazo entre PSG y Bayern Múnich
La ida de las semifinales del Champions fue de locura.
El PSG se impuso 5-4 ante el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de Champions League.
Fue un juego de locura, revivió las famosas noches mágicas de Champions en el escenario del Parque de los Príncipes.
Los goles del partido:
El juego de vuelta será este martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.
Ya sea el PSG o el Bayern Múnich tendrán un espacio en la final que será el 30 del mismo mes en Budapest.
El otro finalista saldrá del duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal.
"Con el 5-2, es como si hubiéramos parado de jugar", lamenta Dembélé
La estrella del PSG, Ousmane Dembélé, lamentó que el juego de ida ante el Bayern Múnich terminara 5-4 cuando en un momento la ventaja la tuvieorn los parisinos 5-2.
"Fue un partido con dos equipos que saben atacar, que no se hacen muchas preguntas. Esto es una semifinal de la Liga de Campeones y sabemos que el Bayern es un gran equipo. Nosotros también lo somos. Estamos contentos con el resultado, aunque es como si con el 5-2 hubiéramos parado de jugar (antes de los dos últimos tantos del Bayern, que dejaron el marcador en 5-4). Ha sido un partido increíble y ahora vamos a ir a Múnich en busca de otra victoria para clasificarnos. Tendremos que estar concentrados. No vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a atacar y ellos también, así que creo que será un bello segundo partido", comentó Dembélé a Canal+.
Por su parte, el capitán Marquinhos, destacó a Canal+, que "todos los amantes del fútbol han disfrutado viendo este partido. Para nosotros, los que estábamos en el campo, ha sido un auténtico placer. Son partidos con los que sueñas todo el año, con los que sueñas cuando eres niño".
Partido de locura en Champions: PSG triunfa 5-4 ante el Bayern Múnich
En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.
Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65') y del colombiano Luis Díaz (69') reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.
Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24' y 56') y Ousmane Dembélé (45+5' de penal y 58') y el tanto de João Neves (33'), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17' de penal) y Michael Olise (41').
El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.