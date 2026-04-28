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Vea aquí los goles del partidazo entre PSG y Bayern Múnich
Partido de locura en Champions: PSG triunfa 5-4 ante el Bayern Múnich
"Con el 5-2, es como si hubiéramos parado de jugar", lamenta Dembélé
Este martes se disputó la ida de las semifinales entre PSG y Bayern Múnich.
La estrella del PSG, Ousmane Dembélé, lamentó que el juego de ida ante el Bayern Múnich terminara 5-4 cuando en un momento la ventaja la tuvieorn los parisinos 5-2.
"Fue un partido con dos equipos que saben atacar, que no se hacen muchas preguntas. Esto es una semifinal de la Liga de Campeones y sabemos que el Bayern es un gran equipo. Nosotros también lo somos. Estamos contentos con el resultado, aunque es como si con el 5-2 hubiéramos parado de jugar (antes de los dos últimos tantos del Bayern, que dejaron el marcador en 5-4). Ha sido un partido increíble y ahora vamos a ir a Múnich en busca de otra victoria para clasificarnos. Tendremos que estar concentrados. No vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a atacar y ellos también, así que creo que será un bello segundo partido", comentó Dembélé a Canal+.
Por su parte, el capitán Marquinhos, destacó a Canal+, que "todos los amantes del fútbol han disfrutado viendo este partido. Para nosotros, los que estábamos en el campo, ha sido un auténtico placer. Son partidos con los que sueñas todo el año, con los que sueñas cuando eres niño".
¿Por dónde comenzar? Quizás por los regates de "Kvaradona" desde su banda izquierda, que encendieron desde los primeros compases del partido el entusiasmo de la hinchada local.
O quizás por una imagen para el recuerdo, las del atacante georgiano en el césped, tumbado y con los brazos en cruz después de su segundo tanto.
Junto a él, el protagonista parisino de la noche fue Ousmane Dembélé, incansable en su pressing y que dio mucha tarea al veterano guardameta Manuel Neuer.
A Dembélé le costó enchufarse al partido, quizás nervioso por su clamoroso fallo en el minuto 23, cuando se plantó cara a cara ante el arquero alemán e inexplicablemente remató muy desviado.
Su equipo perdía en esos momentos por 1-0 y Kvaratskhelia acudió al rescate instantes después, en el 24', para poner la igualdad en el marcador con una de sus especialidades: recibe en el lateral, se va hacia el arco rival y busca el hueco para un tiro cruzado.
Omnipresentes
Preguntado el lunes en conferencia de prensa sobre cómo trabaja esa acción marca de la casa, el exjugador del Nápoles respondió con cierto pudor: "Creo que me sale bien, pero todavía puedo mejorarla. La trabajo todos los días".
"Poco importa si marco o no. Cuando abandono el terreno de juego quiero tener la sensación de que lo he dado todo", insistió entonces el hombres que ha lleva ya 10 goles en esta Liga de Campeones y que en el minuto 39 dio un susto al parecer tocado en un muslo tras un esprint.
Finalmente pudo seguir y no ahorró en regates frenéticos, que coronó en el 56' cuando puso el 4-2 con un potente disparo para culminar un contragolpe.
Dembélé, que había marcado de penal el 3-2 al borde del descanso (45+5'), anotó el 5-2 en el 59' y parecía poner al PSG rumbo a la final de Budapest, pero los tantos bávaros de Dayot Upamecano y el colombiano Luis Díaz, poco después, mitigaron el triunfo francés al dejarlo en un 5-4 tras el cual el Bayern no ha dicho su última palabra.
Múnich, el miércoles de la semana próxima, dictará sentencia y allí Kvara y Dembélé están llamados a liderar, como suelen hacer en las grandes noches europeas.
"Cuando está en el equipo, es un placer verle. También es un placer jugar junto a alguien tan talentoso. Creo que es capaz de hacer cualquier cosa en el terreno de juego", dijo Kvaratskhelia el lunes sobre Dembélé.
Un año después de ser determinantes para que el PSG conquistara su primera Champions, los dos parecen ultramotivados en busca de la segunda.
Vea aquí los goles del partidazo entre PSG y Bayern Múnich
El PSG se impuso 5-4 ante el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de Champions League.
Fue un juego de locura, revivió las famosas noches mágicas de Champions en el escenario del Parque de los Príncipes.
Partido de locura en Champions: PSG triunfa 5-4 ante el Bayern Múnich
En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.
Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65') y del colombiano Luis Díaz (69') reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.
Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24' y 56') y Ousmane Dembélé (45+5' de penal y 58') y el tanto de João Neves (33'), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17' de penal) y Michael Olise (41').
El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.