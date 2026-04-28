"Con el 5-2, es como si hubiéramos parado de jugar", lamenta Dembélé

La estrella del PSG, Ousmane Dembélé, lamentó que el juego de ida ante el Bayern Múnich terminara 5-4 cuando en un momento la ventaja la tuvieorn los parisinos 5-2.

"Fue un partido con dos equipos que saben atacar, que no se hacen muchas preguntas. Esto es una semifinal de la Liga de Campeones y sabemos que el Bayern es un gran equipo. Nosotros también lo somos. Estamos contentos con el resultado, aunque es como si con el 5-2 hubiéramos parado de jugar (antes de los dos últimos tantos del Bayern, que dejaron el marcador en 5-4). Ha sido un partido increíble y ahora vamos a ir a Múnich en busca de otra victoria para clasificarnos. Tendremos que estar concentrados. No vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a atacar y ellos también, así que creo que será un bello segundo partido", comentó Dembélé a Canal+.

Por su parte, el capitán Marquinhos, destacó a Canal+, que "todos los amantes del fútbol han disfrutado viendo este partido. Para nosotros, los que estábamos en el campo, ha sido un auténtico placer. Son partidos con los que sueñas todo el año, con los que sueñas cuando eres niño".



Kvaratskhelia y Dembélé, especialistas en las grandes noches europeas

Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, los dos especialistas del PSG en las grandes noches europeas, fueron fieles a su estatus con sendos dobletes en la victoria 5-4 del elenco francés sobre el Bayern Munich, este martes en la ida de semifinales de la Liga de Campeones europea.

¿Por dónde comenzar? Quizás por los regates de "Kvaradona" desde su banda izquierda, que encendieron desde los primeros compases del partido el entusiasmo de la hinchada local.

O quizás por una imagen para el recuerdo, las del atacante georgiano en el césped, tumbado y con los brazos en cruz después de su segundo tanto.

Junto a él, el protagonista parisino de la noche fue Ousmane Dembélé, incansable en su pressing y que dio mucha tarea al veterano guardameta Manuel Neuer.

A Dembélé le costó enchufarse al partido, quizás nervioso por su clamoroso fallo en el minuto 23, cuando se plantó cara a cara ante el arquero alemán e inexplicablemente remató muy desviado.

Su equipo perdía en esos momentos por 1-0 y Kvaratskhelia acudió al rescate instantes después, en el 24', para poner la igualdad en el marcador con una de sus especialidades: recibe en el lateral, se va hacia el arco rival y busca el hueco para un tiro cruzado.

Omnipresentes

Preguntado el lunes en conferencia de prensa sobre cómo trabaja esa acción marca de la casa, el exjugador del Nápoles respondió con cierto pudor: "Creo que me sale bien, pero todavía puedo mejorarla. La trabajo todos los días".

"Poco importa si marco o no. Cuando abandono el terreno de juego quiero tener la sensación de que lo he dado todo", insistió entonces el hombres que ha lleva ya 10 goles en esta Liga de Campeones y que en el minuto 39 dio un susto al parecer tocado en un muslo tras un esprint.

Finalmente pudo seguir y no ahorró en regates frenéticos, que coronó en el 56' cuando puso el 4-2 con un potente disparo para culminar un contragolpe.

Dembélé, que había marcado de penal el 3-2 al borde del descanso (45+5'), anotó el 5-2 en el 59' y parecía poner al PSG rumbo a la final de Budapest, pero los tantos bávaros de Dayot Upamecano y el colombiano Luis Díaz, poco después, mitigaron el triunfo francés al dejarlo en un 5-4 tras el cual el Bayern no ha dicho su última palabra.

Múnich, el miércoles de la semana próxima, dictará sentencia y allí Kvara y Dembélé están llamados a liderar, como suelen hacer en las grandes noches europeas.

"Cuando está en el equipo, es un placer verle. También es un placer jugar junto a alguien tan talentoso. Creo que es capaz de hacer cualquier cosa en el terreno de juego", dijo Kvaratskhelia el lunes sobre Dembélé.

Un año después de ser determinantes para que el PSG conquistara su primera Champions, los dos parecen ultramotivados en busca de la segunda.