Varios heridos y un detenido tras un tiroteo en un centro comercial de Copenhague

Por AFP Agencia | 3 de julio de 2022, 12:39 PM

Copenhague, Dinamarca | La policía ha detenido a una persona tras un tiroteo ocurrido en un centro comercial de Copenhague, la capital de Dinamarca, que causó varias víctimas este domingo, según informó el cuerpo armado en las redes sociales.



"Aún no sabemos con certeza cuántas personas están heridas o muertas, pero es muy grave", declaró la alcaldesa de Copenhague, Sophie H. Andersen, en Twitter.



Los disparos se produjeron a última hora de la tarde en el centro comercial Fields del barrio de Amager, situado entre el centro de la ciudad y el aeropuerto.



"Una persona ha sido detenida en relación con el tiroteo en Fields. Por el momento, no podemos dar más información sobre su identidad", dijo la policía local en un tuit.



La policía desplegó importantes refuerzos a proximidad del recinto y pidió a las personas que aún estaban en el edificio que permanecieran en el interior del centro hasta que llegaran sus efectivos.



Algunas imágenes mostraban a personal sanitario llevando a un herido en una camilla y madres consolando a sus hijos en brazos.



La policía no precisó cuántas víctimas dejó el incidente ni su estado.



Según la televisión nacional DR, tres personas fueron hospitalizadas, pero ese balance no incluye a eventuales heridos que pudieron ser atendidos por personal sanitario en el propio centro comercial.



Más de un centenar de personas corrió hacia el exterior del centro comercial cuando se escucharon los primeros disparos, según testigos citados por los medios daneses.



Zona acordonada

"Estamos en el lugar, se han producido disparos y varias personas han sido alcanzadas", informó la policía poco después en Twitter.



Hacia las 19H30 locales (17H30 GMT), las calles aledañas al centro comercial estaban bloquedas por un amplio perímetro de seguridad y se suspendió la circulación del metro, según una periodista de AFP en el lugar.



Un helicóptero sobrevolaba la zona, indicó.



Los policías, fuertemente armados, impiden que los habitantes regresen a sus casas.



El lugar donde ocurrió el ataque se encuentra cerca de una importante sala de conciertos, el Royal Arena, donde debía comenzar un concierto del cantante británico Harry Styles a las 20H00.



La policía aún no ha hecho declaraciones sobre los motivos del tiroteo.



El último atentado en Copenhague se produjo los 14 y 15 de febrero de 2015 cuando una serie de tiroteos de carácter islamista causaron dos muertos y cinco heridos.