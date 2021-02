Vacuna de Pfizer tiene eficacia del 94%, según un estudio israelí

La principal aseguradora de salud de Israel afirmó este domingo que la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus era eficaz en un 94%, según un estudio llevado a cabo con más de un millón de personas vacunadas.



Según la aseguradora Clalit, sus científicos hicieron test con 600.000 personas que recibieron las dos dosis recomendadas de la vacuna y con un número equivalente de personas que no recibieron la inyección.



"Había una reducción del 94% en la tasa de infección sintomática y una bajada del 92% en la tasa de enfermedad grave, comparado con 600.000 [sujetos] similares que no fueron vacunados", explicó el grupo en un comunicado.



"La eficacia de la vacuna se mantiene en todas las categorías de edad, incluyendo en los mayores de 70 años", agregó.



Desde mediados de diciembre, Israel ha vacunado a más de 3,8 millones de personas, 2,4 millones de las cuales ya recibieron la segunda dosis.



El país, de nueve millones de habitantes, espera haber vacunado a toda su población de más de 16 años para finales de marzo.



"La publicación de los resultados preliminares en este momento persigue recalcarle a la población no vacunada que la vacuna es muy eficaz", explicó Clalit.



La aseguradora precisó que, de momento, el estudio se llevó a cabo con personas que habían sido vacunadas al menos siete días antes con la segunda dosis, y que espera ampliarlo en un futuro.



Israel registró 723.038 casos de COVID-19 y 5.368 decesos.



