Vaca fugitiva detiene el tráfico en autopista de California

Una vaca fugitiva apareció paseando en una autopista en California deteniendo el tráfico este miércoles, mientras conductores y oficiales intentaban recapturar el animal.

Imágenes difundidas por un canal de televisión local mostraba cómo los vehículos intentaban acorralar al bovino marrón, que se esquivaba huyendo por una salida de la autopista próxima a Los Ángeles.

BREAKING LOOSE COW ON THE HIGHWAY in California. Media Credit Stu Live Crew. pic.twitter.com/WUzakme9BU