"Uy, está temblando": Vea como sismo en México sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum

El sismo que sacudió este viernes a México sorprendió a la presidenta de esa nación, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa en vivo.

"Uy, está temblando" dijo con cara de sorprendida pero sin perder la calma mientras sonada la alerta sísmica (ver video adjunto).

Poco después, empezó la evacuación preventiva del lugar donde se llevaba a cabo la conferencia, la cual se reanudó poco después.

El sismo fue de magnitud 6,5, reportó el Servicio Sismológico Nacional.



El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.



