Petrinja, Croacia | Una niña murió en el terremoto que sacudió el centro de Croacia este martes, anunció el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.



"Se nos ha informado que una niña ha muerto (...), no tenemos información sobre otras víctimas", dijo a los medios de comunicación locales cuando visitó el lugar del desastre.

El temblor, que tuvo lugar a una profundidad de 10 km alrededor de las 11H30 GMT y fue de una magnitud 6,2 de acuerdo al Centro Sismológico Euromediterráneo, se sintió con fuerza también a unos 50 km del epicentro, en la capital Zagreb, donde la gente asustada salió a las calles, constató un periodista de la AFP.

Imágenes de la ciudad, donde viven unas 20.000 personas, mostraban el colapso de techos y calles con ladrillos y escombros.

an earthquake 25 minutes ago in Petrinja, Croatia pic.twitter.com/NTD8kojqhq

Rescatistas y el ejército fueron desplegados para buscar a posibles residentes atrapados entre escombros de los edificios dañados.

"Tengo miedo, no puedo contactar a nadie en casa porque las líneas teléfonicas están muertas", dijo una mujer de Petrinja a N1.

El temblor tuvo lugar un día después de otro sismo de menor magnitud en Petrinja que causó daños en edificios.

Un terremoto de 5,3 sacudió en marzo la capital croata, provocando importantes destrozos materiales.

Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica y los sismos son frecuentes.

- Central nuclear cerrada en Eslovenia -

La planta nuclear eslovena de Krsko fue cerrada de manera preventiva a raíz del fuerte terremoto, señaló este martes una vocera de esa central atómica.

"Puedo confirmar el cierre preventivo" de la planta, dijo la portavoz Ida Novak Jerele a la AFP, sin dar más detalles.

Según la agencia de de prensa STA, se trata de un "procedimiento normal en caso de fuertes terremotos".

Además de Eslovenia, el sismo se sintió en varios países de la región, sobretodo en Hungría y Austria, confirmaron testigos a los medios de comunicación.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR