Una empresa china vendió a los mercenarios rusos de Wagner dos satélites de inteligencia

5 de octubre de 2023, 5:33 AM

Según un contrato comercial redactado en inglés y ruso y firmado el 15 de noviembre de 2022, la compañía Beijing Yunze Technology Co. Ltd vendió por 235 millones de yuanes (unos 31 millones de dólares) a Nika-Frut, una compañía de la galaxia Prigozhin, dos satélites de observación de muy alta resolución (75 cm) pertenecientes al gigante chino del sector espacial Chang Guang Satellite Technology (CGST).

Un motín en ciernes

AFP no pudo verificar de manera independiente esta información, que no figura en el contrato citado.

Los grupos Nika-Frut y Beijing Yunze no respondieron por el momento a las preguntas de AFP.

¿Por qué el ejército ruso no podía suministrar directamente estas imágenes a Wagner?

"Rusia no dispone de este tipo de capacidades. Su programa de satélites no ha funcionado bien recientemente", explica a AFP Gregory Falco, investigador de la universidad estadounidense Cornell, en Nueva York.

El suministro chino de imágenes por satélite a la galaxia Wagner no sorprenderá a Estados Unidos. El departamento estadounidense de Comercio decidió el 24 de febrero de 2023 incluir en su lista de sanciones a Beijing Yunze Technology Co. Ltd y al corredor de imágenes por satélite Head Aerospace Technology.