Un muerto por fuerte terremoto en el este de Indonesia

Una persona murió el jueves por el colapso de un edificio en la ciudad de Manado, en el este de Indonesia, tras un potente terremoto que provocó una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada.



"En (la provincia de) Célebes Septentrional, el terremoto se sintió fuertemente, y en Manado (...) una persona murió y una persona resultó herida en una pierna", dijo a la AFP George Leo Mercy Randang, responsable local de los servicios de rescate.



La víctima quedó "sepultada bajo los escombros" de un edificio colapsado, precisó.



El terremoto de magnitud 7,4 impactó a las 06H48 locales (22H48 GMT del miércoles) en el mar de Molucas, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (PTWC), con sede en Hawái, advirtió de posibles oleadas peligrosas "en un radio de 1.000 km del epicentro", a lo largo de las costas de Indonesia, Filipinas y Malasia.



Media hora después del sismo se registraron oleadas significativas en islas vecinas de Indonesia.



El PTWC levantó la alerta unas dos horas después del terremoto tras afirmar que la amenaza de tsunami "ha pasado".



Un periodista de la AFP en Manado, en la isla Sulawesi, dijo que el temblor lo despertó a él y muchas personas más en la localidad.



"Me desperté inmediatamente y sali de mi casa. Había gente saliendo de las casas. Hay una escuela cerca y los estudiantes salieron corriendo", relató.

