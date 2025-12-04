UE y las elecciones en Honduras: "El mundo la observa"

"Hemos visto una participación cívica y paciente del pueblo hondureño. Pero, a la vez, hemos percibido miedo, a partir de los dos tuits del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha incumplido el silencio electoral. En un tuit, apoyando a un candidato en concreto; en el otro, anunciando el indulto de Juan Orlando Hernández, el mayor narcotraficante de Honduras, que había sido extraditado para ser juzgado en Estados Unidos", dice a DW Ana Miranda, eurodiputada que integró la delegación del Parlamento Europeo a la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea a Honduras.

La Misión de Observación Electoral de la UE

La MOE desplegó 138 observadores de 26 Estados de la UE más de Noruega y Canadá, llegó al país centroamericano el 11 de octubre y permanecerá hasta que haya finalizado el proceso electoral.

Como es habitual, esta MOE prolongada —que analiza todo el proceso electoral de un país para detectar sus posibilidades de mejoría— incluyó también observadores que llegan tres días antes de los comicios, como la delegación de la Eurocámara. "Se nos había transmitido un ambiente de violencia; pero al llegar, aparte de algún incidente puntual, no hemos percibido eso", afirma Ana Miranda, vicepresidenta de la Asamblea EuroLatinoamericana (EuroLat).

"Mantener la calma", aconsejaba durante la rueda de prensa de la MOE Francisco Assis, jefe de la misión. Como es habitual, la MOE de Honduras dio públicamente su análisis preliminar el martes (3.12.2025) después de las elecciones. Su análisis va hasta el mismo día de los comicios.

Resultados e injerencias

La apretada contienda entre el candidato conservador, Nasri Asura, y el liberal, Salvador Nasralla, quedaron fuera del análisis preliminar. La alta participación, la notoria presencia de mujeres y jóvenes entre los observadores nacionales, lo pacífico del ambiente durante la jornada electoral: esto se resalta en el informe preliminar de la MOE.

No obstante, la falta de transparencia, el desequilibrio en los fondos estatales destinados a la campaña del oficialismo, la campaña electoral con información selectiva y distorsionada no echan buena luz sobre el proceso electoral.

"El monitoreo de las redes sociales reveló un espacio informativo profundamente polarizado, marcado por la generalizada difusión de teorías conspirativas sobre fraude electoral; también por la desinformación y los ataques difamatorios, a menudo amplificados por contenidos generados por inteligencia artificial. Esto socavó la confianza en el proceso electoral y alimentó las expectativas de inestabilidad postelectoral", dice el comunicado de prensa de la MOE, recogiendo las declaraciones de Francisco Assis.

Cabe resaltar que el contexto del análisis preliminar incluye la interrupción de la transmisión de resultados, así como la interrupción del silencio electoral, tanto por parte de los actores nacionales como por decisión de Washington.

Aunque hubo actores nacionales que tampoco respetaron la veda electoral, el hecho de que el presidente estadounidense Trump —en plena campaña contra supuestas narcolanchas en el Caribe y con su controvertida política de devolución de inmigrantes a sus países de origen— se pronunciara a favor de uno de los candidatos también tiñe el resultado. La MOE de la Unión Europea aún prefiere callar al respecto, pues su misión es un análisis del procedimiento electoral, no de los resultados políticos. Su análisis definitivo se publicará a finales de diciembre en Honduras.

"El mundo la observa”, dijo Francisco Assis, a la vez que exhortaba a cuidar de mantener la calma. Mientras tanto, en el Parlamento Europeo en Bruselas, el ala de la derecha más extrema elogiaba la lucha decidida de la Casa Blanca contra el narcotráfico, y desde el centro hacia la izquierda se cuestionaba la legitimidad de esta campaña, más aún habiendo indultado a un condenado por narcotraficante.

"Nos preocupa mucho el futuro de Honduras”, subraya Ana Miranda, una eurodiputada que en los últimos años ha acompañado la situación de los derechos humanos en Centroamérica y también ha participado activamente en los casos a favor de defensores como Berta Cáceres (asesinada en 2016) y los del río Guapinol (finalistas del premio Sájarov, 2020). "Que se deje libre a presuntos culpables, es un mensaje muy negativo para la sociedad”, concluye.