UE pide refozar detección de contenidos de pornografía infantil en línea

Bruselas, Bélgica | La Comisión Europea lanzó este miércoles una propuesta de nuevas reglas para obligar a los proveedores de servicios de acceso a Internet a detectar, informar y eliminar contenidos de pornografía infantil de sus redes.



El plan incluye la implementación de un centro europeo para combatir el abuso sexual infantil, con sede en La Haya y que trabaje en conjunto con la agencia policial europea Europol.



"No estamos logrando defender exitosamente a nuestros infantes", advirtió la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, al presentar la propuesta.



Actualmente, los proveedores de servicios de Internet intentan controlar la difusión de material pedófilo de forma voluntaria, pero con las propuestas lanzadas este miércoles Bruselas busca que sean más proactivos en la identificación de esos contenidos.



Las nuevas reglas operarán en paralelo y en apoyo de la estrategia de regulación en la Ley de Servicios Digitales de la UE, que introducirá grandes multas para las empresas que no actúen sobre el contenido ilegal.



En 2021, se denunciaron 85 millones de videos y fotos que involucraban a menores abusados, según datos del Centro para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos.



"Y eso es apenas la punta del iceberg", dijo Johansson.



De acuerdo con la Comisión Europea, se registraron 95 informes de contenido ilegal que involucran abuso sexual infantil en la red social y el sistema de mensajería de Facebook, pero el problema no se limita a una sola plataforma, apuntó Johansson.