UE pide "contención" en Venezuela y que se respete el derecho internacional

La Unión Europea llamó este sábado a respetar el derecho internacional en Venezuela y recalcó su compromiso con una transición democrática y pacífica, después de que Estados Unidos atacara el país sudamericano y anunciara la captura de su presidente, Nicolás Maduro.



La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, indicó en la red social X que habló con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y le recordó que la Unión Europea (UE) cuestiona la legitimidad democrática de Nicolás Maduro.



Pero "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la contención", escribió.



Asimismo, subrayó que el bloque europeo sigue "de cerca" la situación e insistió en que se debe respetar el derecho internacional.



En la misma línea se expresó la presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen.



"Somos solidarios con el pueblo venezolano y apoyamos una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas", reaccionó Von der Leyen en la red social X.



Por su parte, Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, que representa a los 27 Estados miembros, indicó que sigue la evolución de la situación "con gran preocupación" y pidió una "desescalada" en el conflicto.



La UE no reconoció los resultados de las controvertidas elecciones de 2024 que otorgaron a Maduro un tercer mandato, y sancionó a decenas de funcionarios venezolanos, alegando que socavan la democracia en el país.



Sin embargo, el bloque europeo no reconoció como líder legítimo al candidato opositor Edmundo González Urrutia, como sí hizo Estados Unidos.



González Urrutia se presentó como sustituto de último minuto de la opositora María Corina Machado, declarada inelegible en los comicios del año pasado.



Después de las elecciones, González Urrutia huyó de Venezuela a España, cuyo gobierno se ofreció este sábado a mediar para lograr una "solución pacífica" en Venezuela.



