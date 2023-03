Twitter registra fallos en varias partes del mundo

1 de marzo de 2023, 7:21 AM

La red social Twitter, recientemente adquirida por Elon Musk, registró este miércoles fallos en varias partes del mundo, según múltiples notificaciones en Downdetector, especializado en incidentes en internet, y confirmadas por AFP.



La web registró a media jornada más de 4.200 avisos en Estados Unidos, y más de 1.600 en Francia.



Según pudieron constatar periodistas, la web y la aplicación de la red social no permitían el acceso a los hilos de actualidad de los tuits más recientes, pero era posible consultar algunos perfiles y publicar mensajes.



Twitter, contactado por la AFP, no quiso hacer ningún comentario.



Estos últimos meses, la famosa plataforma ha registrado varios problemas técnicos, sobre todo a finales de diciembre, cuando algunos usuarios no lograban conectarse a su cuenta o consultar otros perfiles.



Desde que Elon Musk adquirió la red por unos 44.000 millones de dólares en octubre de 2022, Twitter ha registrado despidos masivos, el regreso a la plataforma de cuentas que estaban prohibidas y la suspensión de periodistas críticos con el magnate.