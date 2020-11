Twitter etiqueta publicación que califica a Biden de "presidente electo"

La plataforma Twitter marcó con advertencia este viernes una publicación de un destacado activista demócrata refiriéndose a Joe Biden como presidente electo, con el conteo de votos en proceso en Estados Unidos en medio de protestas de republicanos en internet y las calles.



"Es posible que las fuentes oficiales aún no hayan determinado el ganador cuando se tuitearon estos comentarios", se lee en un mensaje colocado por Twitter debajo de una publicación del cofundador de la Coalición Demócrata y locutor de podcast Scott Dworkin.



Los tuits del dirigente se referían al exvicepresidente con el título de ganador y a su compañera de fórmula Kamala Harris como "vicepresidenta electa", por lo que fueron etiquetados con mensajes que decían que los conteos aún no eran definitivos.



La red social ha intervenido desde la noche del martes marcando casi uno de cada dos tuits del presidente republicano Donald Trump, quien ha reiterado, sin presentar pruebas, que había logrado el triunfo y que hay un fraude masivo en favor de los demócratas.



"Nuestros equipos continúan tomando medidas contra los tuits que declaran la victoria prematuramente o contienen información engañosa sobre las elecciones en general", dijo un portavoz de Twitter el viernes.



Twitter, sin embargo, no se refirió a muchos otras publicaciones similares de Scott Dworkin realizadas el viernes como "ALERTA: Joe Biden ha sido elegido el 46º presidente de Estados Unidos".



Las distintas plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y Google han luchado por detener la ola de falsos rumores, desinformación y llamados a la protesta violenta desde que comenzó el recuento de sufragios tras la votación del martes.



