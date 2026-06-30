Trump urge bajar precio de gasolina a 2,50 dólares por galón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el lunes (29.06.2026) a los vendedores de gasolina en el país que reduzcan "de inmediato" los precios al consumidor, y advirtió que si no lo hacen habrá "grandes problemas" en el futuro.

En un mensaje público, Trump instó a fijar la gasolina en torno a los 2,50 dólares por galón y pidió además a California reducir sus impuestos sobre los combustibles, al considerar que estas cargas fiscales están elevando artificialmente el precio final.

El mandatario argumentó que el petróleo se cotiza en torno a los 68 dólares por barril y que los precios actuales del combustible son excesivos.

"Los minoristas de gasolina deben bajar sus precios, INMEDIATAMENTE", escribió Trump en su red social. "No habrá especulación, lo cual es totalmente ilegal. Si los minoristas no lo hacen, ¡nos esperan grandes problemas! Comiencen a apuntar a alrededor de los 2,50 dólares por galón", señaló.

La semana pasada, Trump dijo que había ordenado al Departamento de Justicia que investigara a las empresas petroleras por no bajar los precios de la gasolina conforme la caída de los costos del crudo, y acusó a las empresas de "estafar" a los clientes.

Los precios del petróleo se dispararon este año después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero, y que Irán respondiera con sus propios ataques contra Israel y los países del Golfo donde hay bases estadounidenses.

Las gestiones diplomáticas recientes entre Washington y Teherán para resolver el conflicto se ha traducido en un cierto alivio reciente en ⁠el precio de los combustibles para los estadounidenses.



