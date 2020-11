Trump sostiene que va a ganar a menos que le "roben" la elección

Washington, Estados Unidos | El presidente Donald Trump sostuvo el jueves, sin prueba alguna, que ganaría las elecciones en Estados Unidos si los demócratas que apoyan a su rival Joe Biden no estuvieran tratando de "robarle" la contienda.



"Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección", dijo el mandatario republicano en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando sus chances de reelección penden de un hilo.



Trump dijo que su equipo de campaña había iniciado una "tremenda cantidad de litigios" para contrarrestar lo que llamó "corrupción" de los demócratas, incluso cuando varios funcionarios en estados en los que la carrera sigue reñida han defendido la integridad de la votación.



"No podemos permitir que nadie amordace a nuestros votantes e invente los resultados", dijo. "Tengo la sensación de que los jueces van a tener que decidir al final".



El presidente reiteró sus acusaciones sin fundamento de fraude electoral como hizo al declararse ganador de los comicios el miércoles de madrugada, horas después del cierre de las urnas el 3 de noviembre, cuando amenazó con ir hasta la Corte Suprema.



"Están intentando amañar las elecciones. Y no podemos permitir que eso suceda", señaló el jueves sobre los demócratas.



También consideró las encuestas de intención de voto de los medios, que durante meses presentaron a Biden como favorito, como "una interferencia electoral en el verdadero sentido de la palabra por poderosos intereses especiales".



El presidente parece cada vez más aislado dentro de su partido republicano, mientras el escrutinio continuaba en varios estados y Biden lo aventajaba en el número de votos electorales necesarios para alcanzar la Casa Blanca.

